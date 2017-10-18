МИД Польши озвучил цель визита Дуды в Украину
2017-10-18 08:18
МИД Польши озвучил цель визита Дуды в Украину
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал, какова цель нового визита Анджея Дуды в Украину.
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В конце года президент Польши Анджей Дуда посетит Харьков и в ходе визита обратит внимание на агрессивную роль России в Украине и акцентировать внимание на помощи Варшавы Киеву в восстановлении разрушенной инфраструктуры на востоке страны, передает Rus.Media.
Об этом в своей статье, опубликованы во вторник в газете Rzeczpospolita, сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
“Политический сезон (украинско-польских отношений – ред.) увенчает визит президента ПОЛЬШИ Анджея Дуды в Харьков. Польша подтвердит свою позицию в деле нарушения Россией ключевых норм международного права, а также участия (Польши – ред.) в восстановлении регионов Украины, уничтоженных в связи с вооруженной агрессией”, – написал Ващиковский.
Он подчеркнул, что Польша находится в числе стран, которые убеждены, что “международное сообщество должно противодействовать вооруженному нарушение международного строя, несмотря на ощутимые потери от этого для Польши, в частности для польских предпринимателей”.
Глава МИД Польши подчеркнул, что агрессия России убедила Варшаву не только в укреплении собственной обороноспособности как члена НАТО, но и в необходимости постоянной защиты права Украины свободно выбирать путь развития и международные союзы”.
Ващиковский напомнил в статье, что Польша во время саммита НАТО в июле 2016 года инициировала переговорную платформу НАТО-Украина о противодействии гибридным угрозам. Он проинформировал, что вскоре, в октябре, в Варшаве по инициативе МИД РП и Бюро нацбезопасности Польши состоится первый семинар в рамках этой инициативы.
“Мы поддерживаем Киев в рамках всех союзнических программ помощи для партнеров”, – подчеркнул Ващиковский.
Он уточнил, что речь идет о важной роли Польши, вместе с Чехией и Нидерландами, в трастовом фонде по реформе в системе логистики и стандартизации украинской армии, в трастовом фонде по реформированию систем управления и связи. Кроме того, речь идет о помощи Польше в учениях украинских военнослужащих, поддержки в рамках программ DEEP (реформирования военного образования), PDP (стажировка для гражданских работников армии), Building Integrity (преодоление коррупции в оборонном секторе). “Польша заинтересована в более широком применении совместной польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг”, – констатировал министр.
Ващиковский напомнил, что Польша с 1 января будет непостоянным членом Совета безопасности ООН.
“В этой роли мы видим шанс и обязанность настаивать на возобновлении в нашем регионе уважения норм международного права, как нерушимость границ, суверенитет стран, отказ от военной силы и шантажа, а также от применения силы для решения межгосударственных споров”, – написал Ващиковский.
Он заверил, что в этом духе Польша будет участвовать в работе по созданию миротворческой миссии ООН в Украине.