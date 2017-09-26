Microsoft проложила через Атлантический океан интернет-кабель
2017-09-26 09:54
Microsoft проложила через Атлантический океан интернет-кабель
Американская технологическая корпорация Microsoft сообщила о том, что завершила работы по прокладке мощнейшего подводного интернет-кабеля по дну Атлантического океана.
Кабель соединит восточное побережье США с испанским городом Бильбао, говорится в сообщении на сайте компании, передает Rus.Media.
Новый оптико-волоконный кабель, который получил название Marea, имеет длину 6,6 тыс. км и позволяет передавать 160 терабайт в секунду. Эта мощность позволит справиться с ростом спроса на облачные сервисы. Реализацией проекта занимается «дочка» испанского телекоммуникационного провайдера Telef?nica компания Telxius.
Ранее стало известно, что в мае 2016 года американские технологические компании Microsoft и Facebook договорились о совместном вклад в инфраструктуру интернета.
«Мы постоянно сталкивались друг с другом на отраслевых мероприятиях и встречах, – рассказал Фрэнк Рэй, директор глобальной сетевой стратегии Microsoft. – Мы коллективно признали, что каждый из нас пытается решить ту же проблему, и что лучше объединить наши технические и инженерные знания для укрепления трансатлантической сети и прокладки лучшего кабеля для глобальной связи».
Две компании сошлись на том, что вместе будут финансировать проект. Работы по прокладке трансатлантического кабеля с высокой пропускной способностью начались в августе того же года.