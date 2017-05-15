Microsoft положила совместную ответственность за глобальную кибератаку на правительство США
ть за глобальную хакерскую атаку несет и правительство США, считает президент корпорации Microsoft Брэд Смит. “Мы видели, как данные об уязвимости, используемой ЦРУ, становились известными благодаря WikiLeaks, а теперь данные об уязвимости, похищенные в АНБ, создали проблемы для клиентов во всем мире”, – написал Смит в воскресенье, 14 мая, в своем блоге.
“Вредоносные программы в правительственных руках уже неоднократно становились доступными в публичном пространстве, после чего вызывали широкомасштабную вред”, – отмечает глава Microsoft. По его словам, если рассматривать “эквивалентный сценарий с обычным оружием, то это как в военных США похитили несколько ракет” Томагавк “.
Глобальная кибератака демонстрирует “нечаянный, однако разрушительный связь между двумя наиболее серьезными формами киберугроз современного мира – действиями государств и организованной преступности”, утверждает Смит. “Правительствам всех стран надо принять это нападение как сигнал к пробуждению”, – добавил он. Пришло время применять такие же правила киберпространства, как и к оружию в реальном мире, объясняет глава Microsoft.
Вирус может распространяться дальше
Ранее в тот же день директор полицейской службы ЕС “Европол” заявил, что вредоносная программа, известная как WannaCrypt, WannaCry, Wana Decrypt0r 2.0 или WCry, поразила не менее 200 000 компьютеров в 150 странах. Новая волна заражений может произойти с 15 мая, предупредил Роб Уэйнрайт.
Во время масштабной кибератаки вирусной программой-шифровальщиком WannaCry пострадали также и компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB).