Мгновения празднования «Седневской осени 2017» (Фоторепортаж)
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Что не говорите, а «Седневская осень» – что-то невероятное, особенно в этом году. Незаангажированное, свободное и доступное. Конечно, праздник есть праздник. Кто-то поет, кто-то наливает, кто-то шашлычки готовит. А районная больница, как всегда, добренного щей наварила.
Так вот, пока мы тут с вами пили, пробовали, покупали и пили, настроение всему празднику со сцены формировали творческие коллективы – как профессиональные, так и от общин.
Поэтому вашему вниманию – фоторепортаж, посмотрите и полюбуйтесь.
Текст и фото Виктора Кошмала
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