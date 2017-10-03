Межрегиональные автоворы завершили свои «подвиги» в Чернигове (Фото)
На Черниговщине и Киевщине злоумышленники обокрали десятки гаражей и украли несколько машин. После очередного вояжа на территории Чернигова они были задержаны полицейскими. В ходе четко спланированной операции уголовная полиция Главного управления Нацполіції в Черниговской области задержала в Чернигове автомобиль «Опель Астра» с подозреваемыми в совершении краж из автокооперативов.
Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, в угоне не значился. Даже владелец в телефонном разговоре с полицейскими утверждал, что автомобиль находится в гараже и до последнего не верил в краже. Лишь когда полиция привезла его в гараж, мужчина обомлел – внутри было пусто.
Парочка подозреваемых призналась, что ночью, повредив навесной замок гаража, их криминальное трио завладело автомобилем «Opel Astra». Поэтому вскоре с оперативниками уже общался и третий участник преступной группы.
Двое киевлян и житель Бобровицкого района Черниговщины начали вспоминать все свои «подвиги», которых насчитали несколько десятков. Молодые люди обворовывали гаражные кооперативы на Черниговщине и Киевщине. Передвигались на машине, специально приобретенном для совершения преступлений.
Молодчики срывали навесные замки (так же ловко расправлялись и с врезными) и вывозили краденое добро, чтобы сбыть перекупщикам. В некоторых гаражах автовладельцы даже оставляли ключи от автомобилей, чем облегчали жизнь преступникам.
Сейчас злоумышленники продолжают восстанавливать в памяти географию своих воровских вояжей.
Полиция Черниговщины проводит расследование в рамках открытых уголовных производств по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение автотранспортом) и частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Продолжается досудебное расследование.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области