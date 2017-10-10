Мэтт ЛеБлан: новый ведущий Top Gear
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2016-02-05 12:10
Мэтт ЛеБлан: новый ведущий Top Gear
Один из актеров сериала “Друзья”, Мэтт ЛеБлан станет новым ведущим телешоу BBC Top Gear.
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Один из актеров сериала “Друзья”, Мэтт ЛеБлан станет новым ведущим телешоу BBC Top Gear.
Актер присоединится к Криса Эванса, который стал ведущим шоу после увольнения Джереми Кларксона.
Как заявил Эванс, “Мэтт всегда был автолюбителем, и я очень взволнован тем, что он присоединится к Top Gear. Выполнять некоторые сумасшедшие идеи на экране – это работа мечты, и я знаю, что мы будем горячо обсуждать идеи для шоу. Мы уже не можем дождаться выхода первых серий на экраны”.
Сам же ЛеБлан признался в том, что является автолюбителем и большим поклонником Top Gear и для него “большая честь стать частью новой эпохи этого эпохального шоу”.
ЛеБлан станет первым ведущим Top Gear небританського происхождения за 39-летнюю историю шоу. Актер дважды появлялся в эпизодах Top Gear в рубрике “звезда в бюджетном авто” и до сих пор удерживает рекорд по скорости прохождения круга.
Top Gear – одна из самых популярных автомобильных передач в мире, транслируется более чем в 100 странах. Первый выпуск был показан в 1977 году.
Напомним, Джереми Кларксон и его коллеги были уволены из шоу Top Gear из-за скандала с продюсером.
В июле 2015 года они подписали контракт с Amazon на создание нового автомобильного шоу, которое должно составить конкуренцию шоу Top Gear.
Новое шоу пока не получило названия, поскольку бренд Top Gear принадлежит ВВС.