Методы восстановление волос с помощью уксуса
Уксус восстанавливает блеск. Он мгновенно удаляет грязь и остатки стайлинг-косметики, что и позволяет добиться более интенсивного сияния. Однако следует помнить, что уксусная кислота сушит волосы, поэтому после ополаскивания желательно использовать смягчающий несмываемый крем. Для приготовления раствора для ополаскивания волос смешайте 1 чашку уксуса с 2 чашками теплой воды и каплей любимого натурального масла.
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Устраняет перхоть и оздоравливает кожу головы. Смешайте 1/2 чашки уксуса с 2 чашками воды и нанесите на кожу головы сразу после использования шампуня, подержите 20 минут. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.
Защищает цвет от вымывания. Уксус удерживает чешуйки кутикулы волоса закрытыми, что и предотвращает вымывание пигмента. Ополаскивать волосы уксусом нужно 2-3 раза в неделю.
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