“Металлист 1925” одержал разгромную победу на выезде
2017-10-01 08:54
“Металлист 1925” одержал разгромную победу на выезде
Металлист-1925 в Запорожье с разгромным счетом обыграл Металлург.
Александр Иванов одержал первую победу на посту главного тренера харьковского клуба, передает Rus.Media.
Харьковский «Металлист 1925» одержал победу с разгромным счетом в матче 14-го тура Второй лиги (Группа Б) против запорожского «Металлурга».
«Металлург» – «Металлист-1925» – 0:5
Голы: Давыдов 42, 45, Скотаренко 65, Чегурко 69, Сидоренко 75
На 47-й минуте Романов не реализовал пенальти (вратарь)
«Металлург» (футболки красные): Телят, Батраченко (Шовкун 55), Захаров (Довбыш 64), Чернявский, Ефимчук (к) (Петровский 46), Сентябов, Керножицкий, Некрасов, Божий, Башинский, Черников
«Металлист-1925» (синие футболки): Дьяков, Булычев (Хамильтон 81), Чередниченко, Сидоренко, Коваленко, Ралюченко, Чегурко (Коновалов 74), Краев (Пивоваров 74), Синица, Романов (Стороженко 62), Давыдов (к) (Скотаренко 61).