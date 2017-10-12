Место Сахневича в ОГА «разыграют на конкурсе
Уже долгое время Леонид Сахневич не работает на должности первого заместителя председателя Черниговской ОГА. 7 сентября глава ОГА Валерий Кулич подписал заявление на увольнение. Сейчас экс-первый заместитель плодотворно работает на должности директора коммунального предприятия «АТП-2528».
А обязанности первого заместителя председателя ОГА временно исполняет Юлия Свириденко – директор департамента экономического развития.
Недавно Валерий Кулич подписал распоряжение об объявлении конкуру на занятие вакантной должности государственной службы категории «Б» – первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.
Согласно штатному расписанию, должностной оклад составляет 9 850,00 грн, надбавка за выслугу лет (при наличии стажа государственной службы), надбавка за ранг государственного служащего и премия (при условии установки).
Кстати, считают, что именно Юлия Свириденко имеет неплохие шансы выиграть конкурс.
Конкурс проведут 30 октября.
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