Место катастрофы военного самолета под Хмельницким сняли с воздуха
2017-09-30 13:43
Место катастрофы военного самолета под Хмельницким сняли с воздуха
Опубликованы фото.
В интернете появились фото места аварии учебного самолета Л-39, которая состоялась вчера, 29 сентября, передает Rus.Media.
Фото опубликовала страница в Facebook Dronarium Украина.
“Наши пилоты (спасибо им большое за оперативность) в течение часа были на месте. По периметру выставлена охрана и прессу к месту аварии не допускали. Мы сняли видео места аварии с дрона. Красным отмечены части самолета и собственно место аварии”, – подписали фото они.
В пятницу, 29 сентября, примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов разбился украинский учебный самолет, погибли двое пилотов. Обломки самолета находили в радиусе одного километра от места падения машины.