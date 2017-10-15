Месть. Россиянка утопила машину банкира с Уолл-стрит в его бассейне
2017-10-14 21:18
Месть. Россиянка утопила машину банкира с Уолл-стрит в его бассейне
Российская модель отомстила банкиру с Уолл-Стрит, за то что он бросил ее, утопив в бассейне его Mercedes S400 стоимостью примерно 55 тысяч долларов. Инцидент произошел на Багамских островах, где банкир по имени Гай Джентайл живет большую часть времени.
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Он и 24-летняя российская модель Кристина Кучма, участница второго сезона шоу “Холостяк”, обедали в ресторане, где и произошла их ссора, передает Rus.Media. Как рассказывает сам Джентайл, который встречался с девушкой около полутора лет, и попросила у него 50 тысяч долларов, чтобы начать собственный маркетинговый бизнес. Когда мужчина отказался, Кучма плеснула в него горячим зеленым чаем и убежала, прихватив ключи от машины.
Банкир, по его словам, уже подарил девушке брендовую сумочку, новый смартфон и дорогие наушники, но ее просьба о деньгах “только размыло границы между бизнесом и романтикой”. Позже муж получил СМС от подруги ломаном английском о том, что на заднем дворе дома ожидает сюрприз. Вернувшись домой лишь под утро, Джентайл, по его словам, обмер, увидев в бассейне свой “Мерседес” — его первой мыслью было то, что девушка осталась внутри. Однако выяснив, что салон автомобиля пуст, он подал заявление в полицию.
Интересно, что Джентайл, который возглавляет сейчас базируется на Багамах брокерскую контору, раньше работал на Уолл-стрит и в 2007 году попался на участие в схеме по манипулированию курсами непригодных акций. Сообщается, что с целью избежать тюрьмы он стал информатором ФБР.