Мешают спать: черниговцы пожаловались на шумных коммунальщиков (Фото)
17.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В городской совет поступило заявление от жителей улицы 1 Мая. Люди пожаловались на коммунальщиков, которые в 5 утра гайсали на тракторе под окнами домов.
Об этом на свой странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
Черниговцы считают, что трактор работал слишком рано и ненадлежащим образом выполнял свою работу.
Зато заместитель городского председателя выяснил, что коммунальщики «работали согласно графику и добросовестно выполняли свою работу».
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