Мешают спать: черниговцы пожаловались на шумных коммунальщиков (Фото)

magictr | 17.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В городской совет поступило заявление от жителей улицы 1 Мая. Люди пожаловались на коммунальщиков, которые в 5 утра гайсали на тракторе под окнами домов.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.

Черниговцы считают, что трактор работал слишком рано и ненадлежащим образом выполнял свою работу.

Зато заместитель городского председателя выяснил, что коммунальщики «работали согласно графику и добросовестно выполняли свою работу».

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