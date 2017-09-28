Меркель и Порошенко обменялись мнениями по поводу введения миротворцев ООН в Донбасс
2017-09-28 18:23
Меркель и Порошенко обменялись мнениями по поводу введения миротворцев ООН в Донбасс
Президент Украины поздравил Меркель с победой ее блока на выборах в бундестаг 24 сентября
Ангела Меркель и Петр Порошенко по телефону обменялись мнениями по поводу введения миротворцев ООН в Донбасс, передает Rus.Media. Также президент Украины поздравил Меркель с победой ее блока на выборах в бундестаг 24 сентября.
Разговор о миротворцах продвинулась еще на один шаг. Канцлер Германии согласна с президентом, и поддерживает его идею о введении миротворческих сил на территорию, где ведутся боевые действия. Кроме этого, Меркель и Порошенко осудили минские договоренности.
Ранее Россия отмечала, что в Донбассе миротворцы ООН нужны только для сопровождения наблюдателей ОБСЕ. Украина сообщила, что миротворцы должны быть по всей территории, где происходят военные действия, вплоть до границы с Россией. Президент России заявил, что тоже имеет право отправить миротворческие силы России в Донбасс. Украина ответила, что не хотят, чтобы в этой миссии участвовали миротворцы страны-агрессора.