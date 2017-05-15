Меркель будет принимать в Берлине Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрона в понедельник, 15 мая, совершит первый зарубежный визит. Во второй половине дня он прибудет в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). Во время встречи глава французского государства обсудит с Меркель будущую роль Франции и Германии в Европейском Союзе, сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Накануне Макрона назначил своим дипломатическим советником посла Франции в Германии Филиппа Этьена. Этьен считается знатоком Германии и занимал должность посла в этой стране с 2014 года.
Церемония инаугурации нового президента Франции Макрона состоялась 14 мая. Во время инаугурационной речи Макрона заявил, что будет добиваться проведения реформирования и обновления Европейского Союза. Он высказал мнение, что, выбрав его президентом, граждане Франции проголосовали за “надежду”.
Напомним, 7 мая Макрона уверенно победил во втором туре президентских выборов свою соперницу, праворадикальную кандидатку Марин Ле Пен. 39-летний политик стал самым молодым президентом за всю историю Франции.