Менский «радикальный пончик» снова в центре криминальной ситуации
Недавно в Мене вблизи Величковского железнодорожного переезда в лесополосе задержали трех человек и спецтехнику (грузовой автомобиль, трактор, бензопилы) во время незаконной вырубки леса. По данному факту открыто уголовное производство и внесены сведения в ЕДРДР. Комментарий по этому поводу от ГУНП в Черниговской области мы еще не получили, но все же надеемся, что полиция объективно расскажет о менских лисокрадив. По неподтвержденной информации, эта техника принадлежит одиозному местному бизнесмену, члену «Радикальной партии» – депутату Менской ОТГ Валерию Гайдукевичу (более известном на территории Менщины как «радикальный пончик»). Кстати, Валерий Гайдукевич не первый раз оказывается в эпицентре криминальной ситуации. Все помнят коррупционную историю, в которой он фигурировал со своим другом и однопартийцем Геннадием Примаковым (нынешний мэр Менской ОТГ). Как бы парадоксально это ни звучало, но менские «радикальные пончики» остались без наказания. Все понимают, что это все благодаря покровительству сверху. Неужели и на этот раз Валерий Гайдукевич выйдет сухим из воды? Кстати, одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Черниговщины – борьба с незаконными вырубками леса. Об этом неоднократно заявлял Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время представления прокурора Черниговской области. Тогда также генпрокурор «наградил комплиментами» представителей Радикальной партии. «Ляшко собрал у себя во фракции жуликов разного сорта», – заявил Юрий Луценко. Как видим, менские Ляшковцы полностью оправдывают характеристику от главного прокурора. В этом деле также возможен вариант покрытия рабочими своего «шефа», то есть заказчика-организатора «лисокраднои» акции. Причем причин может быть несколько. Одна из них – рабочие будут бояться сдать Гайдукевича, ведь хорошо знают его сущность. Кто не знает – посмотрите видео драки, в которой фигурирует Менский пончик. Но рабочим, которые покрывают Валерия Гайдукевича, стоит осознать следующее: этими действиями они совершают еще несколько преступлений. Во-первых, за заведомо ложные показания предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы до 2 лет. Во-вторых, техника принадлежит Валерию Гайдукевичу, и в случае, если рабочие будут отрицать, что воровать лес затеял «радикальный пончик», то, по сути, они подписывают себе еще один приговор, ведь получается, что они банально украли эту технику в « шефа ». Поэтому логика и здравый смысл подсказывают: если мужчины честно во всем признаются, то дополнительная статья им не грозит. Закон один для всех – миллионер ты или простой наемный работник. Следовательно, виновные должны быть наказаны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым