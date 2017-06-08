Менская избитая девушка забрала заявление из полиции
О недавней драке несовершеннолетних в Мене рассказал заместитель начальника отдела полиции – начальник следственного отделения Менского отдела полиции Мирослав Усик. Он сообщил, что драка подростков произошла в субботу, 3 июня, поздно вечером в районе магазина «У Николая», что у менской больницы. В результате драки несовершеннолетняя девушка, возможно, получила некоторые травмы, но точная информация появится только впоследствии. Дело в том, что, согласно закону, судебно-медицинская экспертиза не может начать работать, пока продолжается лечение. На момент осмотра потерпевшей она жаловалась на головную боль. После обращения потерпевшей в больницу полиция должна была возбудить уголовное дело. Полиция опросила всех участников и свидетелей события и ожидает выводов медиков. Но потерпевшая сторона уже написала заявление в полицию о том, что не имеет никаких претензий и просит закрыть дело. По закону это можно будет сделать только после выводов судебно-медицинской экспертизы. Как сообщил главный врач Менской районной больницы Петр Хомрач, сегодня состояние избитой девушки удовлетворительное, но она находится в детской больнице для решения всех необходимых юридических вопросов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым