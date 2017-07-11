Меняется ли частота секса с возрастом?
Эксперты Института имени Кинси (США) провели исследование, которое показало, сколько человеку нужно заниматься сексом в зависимости от ее возраста. Также исследование дало возможность выделить активнее в плане секса десятилетие в жизни человека.
Так, люди, которые повзрослели до 2000 года, занимались сексом чаще, чем представители любых других поколений. При этом в возрасте от 18 до 29 лет номою считается заниматься любовью около 112 раз в год (примерно два раза в неделю). Интересно, что другая группа исследователей из Wilkes University установила, что студенты университетов, которые занимались сексом один-два раза в неделю, имели более высокий уровень антител по сравнению с теми, кто уделял интима меньше времени.
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А вот в возрастном промежутке от 30 до 39 количество занятий сексом снижается до 86 в год, что составляет примерно 1,6 раз в неделю. Это не очень удивляет, учитывая тот факт, что именно в этот период многие решают завести семью, за чем обычно следует рождение детей, постоянная забота о которых не слишком мотивирует супругов на интимные утехи.
В промежутке от 40 до 49 лет количество занятий сексом опускается до 69 в год. Исследователи также выяснили, что 45% семейных пар занимаются сексом несколько раз в месяц, 34% уделяют этому два-три эпизода в неделю, а целых 13% – занимаются любовью в праздники, то есть всего несколько раз в год.
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