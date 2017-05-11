Менеджер Кличко рассказал о будущем боксера
У Владимира Кличко два варианта – оставить бокс или реванш с Джошуа. Менеджер Владимира Кличко Берндт Бенте заявил, что украинец определится со своим будущим до начала июня. Сообщает «Укринформ» со ссылкой на boxingnews.com.ua. «Владимир был невероятно разочарован после боя, когда мы все вместе сидели в раздевалке. Сейчас он уже чувствует себя лучше – он отдыхает во Флориде с женой и дочерью, расслабляется. Он примет свое решение очень быстро, когда вернется – не позднее начала июня. Следующим его шагом может быть либо реванш, или уходе из бокса », – сказал Бенте. «Он еще будет советоваться с тренером и решать, готов ли он еще проходить такую тяжелую трехмесячную подготовку. Он будет советоваться с братом, с тренером, и со мной, но решение примет сам. Но ему не стоит беспокоиться о том, что в реванше у него не будет никаких шансов », – добавил Бенте. Напомним, что 29 апреля в Лондоне Владимир Кличко проиграл титульный бой британцу Энтони Джошуа. Команда Джошуа готова договариваться о бое-реванше и ждут решения Кличко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым