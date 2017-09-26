Мелания Трамп и Марина Порошенко поражали образами на Играх в Торонто (фото)
2017-09-26 13:19
Мелания Трамп и Марина Порошенко поражали образами на Играх в Торонто (фото)
Вместе с Президентом Марина Порошенко посетила церемонию открытия Игр и была запечатлена фотографами на трибунах рядом с первой леди США Меланией Трамп.
Первая леди Украины очень любит яркие наряды. Одно из которых продемонстрировала публике на открытии “Игр непокоренных”, которые на днях стартовали в Торонто, пишет Rus.Media.
Вместе с Президентом Марина Порошенко посетила церемонию открытия Игр и была запечатлена фотографами на трибунах рядом с первой леди США Меланией Трамп, британским принцем Гарри и канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а также его супругой Софией.
И если первая леди США Мелания Трамп выбрала для светского мероприятия элегантный серый костюм от Dior, то первая леди Украины Марина Порошенко решила поразить публику довольно пестрым платьем с принтом и прозрачными вставками на рукавах, а также ярким маникюром.
Кстати, не менее яркую одежду выбрала и жена канадского премьер-министра София Грегуар.
Отметим, в рамках “Игр Непокоренных”, которые впервые были организованы принцем Гарри в 2014 году, британский наследник лично встретился с Меланией Трамп и появился на публике со своей девушкой Меган Маркл.