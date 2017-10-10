Меладзе больше не будет отбирать музыкантов на “Евровидение” от Украины
2017-10-10 15:23
Меладзе больше не будет отбирать музыкантов на “Евровидение” от Украины
Возглавлять новое жюри национального отбора на Евровидение будет Руслан Квинта. Константин Меладзе покидает пост главы жюри отбора.
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Константин Меладзе покидает пост главы жюри национального отбора на “Евровидение”, передает Rus.Media.
Вместо Константина Меладзе курировать отбор участников “Евровидения-2018” от Украины будет продюсер Руслан Квинта.
“Я уже 20 лет в шоу-бизнесе, 10 из них внимательно наблюдаю за этим конкурсом, когда имел к нему отношение в качестве композитора. И мне очень интересно принять участие в отборе представителя от Украины уже в качестве музыкального продюсера. Есть определенный опыт, которым хочется поделиться с артистами”, – прокомментировал Квинта.
В этом сезоне национального отбора функции музыкального продюсера и судей будут разделены. Руслан Квинта займется только составом участников полуфиналов и, при необходимости, помощи артистам с аранжировками и доработками композиций.
Имена других членов жюри будут заявлены позже. Полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля 2018 года, финал – 24 февраля, во время которого определится имя представителя от Украины.