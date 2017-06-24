Мексика – Россия смотреть онлайн прямая трансляция матча 24 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Мексика – Россия 24 июня в 18:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Мексика – Россия
24 июня в 18:00 в Казани на стадионе «Казань Арена», сборная Мексики в третьем туре группового раунда Кубка Конфедераций сыграет с хозяевами турнира сборной России.
Сборная Мексики в 20 последних своих матчах проиграла только дважды, одержав 13 побед и 5 матчей завершив вничью. К предстоящей встрече подопечные Осорио подходят с серией из 5 встреч без поражений. На нынешнем турнире мексиканцы сначала сыграли вничью 2:2 с Португалией, а затем победили Новую Зеландию 2:1. Перед заключительным туром группы мексиканцы делят 1-2 место с португальцами и выглядят фаворитами в борьбе за выход в плей-офф.
Сборная России средняя команда, для которой огромный успех само попадание на крупный турнир. Так как команда Черчесова в 2018 году в любом случае сыграет на Мундиале нынешний турнир главная репетиция будущего мирового форума, и россияне ожидаемо её проваливают. В первом раунде соревнований, они обыграли Новую Зеландию 2:0, а вот в матче с португальцами ни разу не ударили даже в створ ворот соперников, заслуженно проиграв 0:1. Как итог в двух матчах набрав 3 очка сборная России занимает 3 место в группе и чтобы выйти дальше ей нужна победа в ближайшем матче.
Ранее Мексика и Россия не встречались. Несмотря на то что россияне играют дома, они заметно уступают в классе соперникам, и субботний матч с большой вероятностью станет для них последним на Кубке Конфедераций. Ставка: Мексика не проиграет – Ф1(0).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым