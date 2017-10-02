Международный День социального педагога 2017 – поздравления
2017-10-02 11:11
Международный День социального педагога 2017 – поздравления
Международный день социального педагога, приходящийся на 2 октября, – молодой праздник, принятый в мае 2009 года на Копенгагенской Конференции социальных педагогов.
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Социальный педагог
Иногда бывает строг,
Но добрая его душа,
Да и сам он хоть куда!
Руку помощи протянет,
Упрекать ни в чем не станет,
Скажет нужные слова,
Будет искренним всегда.
Он научит, он наставит,
На хороший путь направит.
Без него мы пропадем,
В омут темный упадем.
Проживет пусть сотню лет
Эта важная человек!
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Своей сердечной теплотой
Вселяете надежду в душе.
Вы – социальный педагог
И работа Ваша, без сомнения, нужна.
Найти уверенность в себе
Вы многим людям помогали,
Забыв на время о себе
Чужие души воскрешали.
Пусть светлой будет Ваша жизнь,
Без бурь, без лютой непогоды.
На крыльях поднимает вверх
Надежный спутник – птица счастья!
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Трудных деток и сирот
Знаете единственного,
Всем поддержку предложили
И заботой окружили,
Потому что Вы – наш славный
Социальный педагог.
Нелегкая у Вас работа –
Из беды спасать кого-то.
Вас сегодня поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, бодрости, здоровья,
Жить без горя и тревог.
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Не могут многие не знать,
Как трудно соцпедагогам
И как у них работы много.
Мы им сегодня пожелать
Хотим огромного терпения,
Поменьше тяжелых для детей,
Здоровья, счастья, вдохновения
И много творческих идей.
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