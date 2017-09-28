Международное космическое агентство NASA собирается запустить зонд к Солнцу
2017-09-28 11:07
Международное космическое агентство NASA собирается запустить зонд к Солнцу
NASA планирует отправить к Солнцу зонд “Паркер”.
Инженер миссии Джим Кіннісон говорит, что перед стартом, запланированным на июль 2018 года, нужно провести много испытаний, передает Rus.Media.
Аппарат будет кружить вокруг светила на расстоянии семи миллионов километров. Температура там превышает 1300 градусов по Цельсию, а уровень радиации зашкаливают. Данные, которые соберет и отправит “Паркер”, преодолеют 140 миллионов километров обратно к Земле. Они помогут дать ответ на главный вопрос: почему же атмосфера – или, как ее называют, корона Солнца – жарче, чем его поверхность, сообщает NTDTV.
Как ожидается, зонд облетит вокруг Солнца 24 раза. И с каждым оборотом он будет приближаться к поверхности. Для исследования солнечной короны, его оборудовали пятью научными инструментами.