Мегапопулярність кондуктора, памятник гривне и разборки 90-х: інформпідсумок вторника
Никогда не знаешь, когда к тебе придет популярность. Так произошло и с черниговским кондуктором, который просто был вежлив с пассажирами.
Интересной показалась беседа с отцом Романом черниговским. В интервью журналистке ЧЕline он рассказал о том, почему люди идут к церкви.
Без криминала не обошлось и сегодня. Так, на Черниговщине устроили разборки в стиле 90-х. Мужчины на «Лексусе» с угрозами похитили микроавтобус.
А знаменитой матери маленького Сашу избрали меру пресечения.
Необычная история случилась с маленьким черниговцем. Мальчик засунул палец так, что вызвали спасателей и медиков.
В Чернигове планируют установить памятник черниговской гривны. Такое предложение прозвучало в рамках реализации проекта «Легенды, мифы и история Чернигова в скульптурах».
И напоследок о погоде. Синоптики рассказали, что на Черниговщину надвигаются заморозки. Поэтому одевайтесь теплее и берегите себя.