Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике, держась за руки
2017-09-26 12:11
Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике, держась за руки
Влюбленные теперь открыто демонстрируют публике свои чувства.
Invictus Games (“Игры непокоренных”), проходящих в Торонто, для 36-летней Меган Маркл и 33-летнего принца Гарри стали первым официальным выходом в свет в качестве пары, передает Rus.Media. Влюбленные теперь открыто демонстрируют публике свои чувства. Так, на теннисный матч в рамках Игр они пришли вместе и держались за руки.
На церемонии открытия Invictus Games рядом с Гарри сидела Мелания Трамп и главы делегаций разных стран, однако Меган тоже присутствовала в зале и наблюдала за происходящим, в том числе хлопала принцу, когда он приветствовал гостей и участников Игр.
На следующий день после торжественной церемонии открытия начались спортивные соревнования, одно из которых Меган и Гарри посетили. Они наблюдали за игрой в теннис, сидя рядом друг с другом, улыбались и выглядели счастливыми.