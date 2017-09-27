Меган Фокс приняла участие в съемках рекламной кампании нижнего белья
2017-09-27 12:56
Меган Фокс приняла участие в съемках рекламной кампании нижнего белья
Американская актриса и модель Меган Фокс сумела привести фигуру в порядок после рождения третьего ребенка и продемонстрировала это в рекламном кампейне Frederick’s of Hollywood.
Меган Фокс стала лицом новой рекламной кампании бельевого бренда Frederick’s of Hollywood, передает Rus.Media.
Всего год назад 31-летняя красавица родила третьего ребенка и после этого начала активно приводить себя в порядок, чтобы вернуться к прежним формам.
Рекламный кампейн Frederick’s of Hollywood доказывает нам, что модели удалось достичь своей цели и снова вернуться в работу и творчество.
На фото Меган демонстрирует потрясающую нижнее белье, которое способно выгодно подчеркнуть достоинства женской фигуры и сделать ее неотразимой.
Меган Фокс является отличным примером для всех женщин, так как она показала, что рождение ребенка не ставит крест на карьере модели и только мотивирует женщину становиться лучше.
Меган в течение года занималась пилатесом и перешла на раздельное питание, а также занялась бегом на длинные дистанции.