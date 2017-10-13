Медовый месяц Украины и ЕС закончился
2017-10-13 13:15
Медовый месяц Украины и ЕС закончился
Европейский пощечина украинской дипломатии.
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Нам следует наконец понять, что нам никто не обязан вечно помогать. Нас никто не должен постоянно любить и жалеть. Нам вообще никто ничего не должен, передает Rus.Media.
Это не зрада и не перемога. Это прагматичный анализ ситуации. Демонстрация нашей недолугой дипломатии. А еще, показатель того, что в Европе меняются приоритеты. И с этим надо считаться. Давайте проследим хронологию событий в Брюсселе.
Только что ПАСЕ приняла Резолюцию, в которой в пух и прах разнесла наш “Закон об образовании” в части языкового вопроса. Как говорится, что и требовалось доказать. Это еще один болезненный политический пощечина нашей дипломатии. Но это уже стало финалом этой Сессии.
А сначала Украина промахнулась с кандидатом в Президенты ПАСЕ, как всегда поставив не на того кандидата. Более того, успев наговорить много неприятного в адрес киприотки, которая и возглавила в результате Парламентскую Ассамблею. Потом, ПАСЕ показательно никак не отреагировала на неприятные (мягко говоря) заявления Земана о Крыме. Причем, нашим депутатам так же показательно даже не предоставили слова. И наконец вчера, ПАСЕ приняла Резолюцию, смысл которой в поэтапном возвращению Российской делегации. Это не смотря на попытки нашей делегации заблокировать этот документ или хотя бы отложить его принятие.
И все это происходит на фоне вчерашнего задержания двух генералов Минобороны, которых обвиняют в коррупции на 150 млн (!!!!) гривен. Резюме. Медовый месяц Украины и Евросоюза закончено. Сигналы об этом получены недвусмысленные. И это очень негативная тенденция. Необходимо кардинально менять тактику и методы своей внешней политики. В Европе изменилась конъюнктура и расклады.
Нам следует наконец понять, что нам никто не обязан вечно помогать. Нас никто не должен постоянно любить и жалеть. Нам вообще никто ничего не должен. Так устроена политика. Прагматизм и собственные интересы каждого превыше всего.
Что касается министра Климкина, то его давно пора менять. Он неспособен на правильные шаги в новых реалиях. Да и Президенту пора задуматься. То, что происходит внутри страны очень негативно сказывается на отношении западного политикума к нам. Более того, его эмоциональные спичи уже не влияют на европейцев магического воздействия. Запад устал от постоянных украинских проблем. Им сегодня откровенно не до нас. В Европе и так очень непростая ситуация и серьезные вызовы, с которыми не так просто справиться. А потому, посыпать голову пеплом не стоит, но серьезные выводы делать надо. Иначе Украина рискует оказаться вне игры и стать тяжелой ношей для партнеров.
Дмитрий Спивак
Политик, общественный деятель.