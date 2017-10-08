Медитация положительно влияет на сердце — доказано
Доктор Левин из Медицинского колледжа Бэйлора (США) заявил: медитации оказывают комплексный эффект на организм. Было проведено исследование влияния различных лекарственных средств, а также осознанной медитации, дзен-медитации, релакс-медитации и трансцендентальной медитации.
Всеми медитативными практиками занимались минимум по 20 минут один или два раза в день. Оказалось, что медитации снижали уровень стресса, тревоги и ослабляли депрессию. Также повышалось качество сна и показатели общего благополучия, пишет gogetnews.info.
А, как известно, стресс, тревога, низкое качество сна и депрессия напрямую связаны с болезнями сердца. Поэтому есть ь основания считать, что медитации снижают риск сердечных приступов. Однако специалисты не советуют отказываться от лекарств, если на то есть показания.
Кстати, медитация еще помогает бросить курить и снижает кровяное давление.