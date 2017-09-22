Медики установили, в каких женщин чаще рождаются сыновья
2017-09-20 18:43
Медики установили, в каких женщин чаще рождаются сыновья
Организм женщины сам решает, ребенок какого пола родится на свет.
Репродуктивный биолог Валери Грант, проведя ряд исследований на протяжении 20 лет, сделала вывод, что женщины, в чьей крови содержится повышенный уровень мужского гормона тестостерона, чаще рожают мальчиков, пишет СМИ передает Rus.Media.
Валери Грант занялась изучением этого вопроса после того, как обнаружила, что может заранее определить пол будущего ребенка своих друзей. Поэтому биолог провела опрос, в ходе которого решила установить, как часто женщины чувствуют себя гордыми, решительными, отверженными, довольными собой, злыми. Также у участниц эксперимента замеряли уровень тестостерона.
В результате эксперимента было установлено, что самоуверенные, влиятельные и сильные женщины отличаются повышенным уровнем тестостерона в крови и чаще рожают сыновей, чем заботливые и нежные женщины с пониженным уровнем тестостерона.
Необходимо отметить, что биолог не очень давно опубликовала данные нового исследования, в котором описывает механизм, связывающий уровень тестостерона с полом будущего ребенка.
Грант установила, что уровень тестостерона в фолликулах точнее всего предсказывает пол будущего плода. Более того, яйцеклетка, выходящая из фолликула, уже готова к оплодотворению спермой, содержащей определенные хромосомы – это означает, что организм женщины сам решает, ребенок какого пола родится на свет.