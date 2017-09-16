Медики выступили против чая с молоком
Чай с молоком оказался напитком, который приводит к проблемам со здоровьем
Если для ребенка молоко полезно практически в любом виде, то для взрослого человека этот напиток категорически противопоказан. К этому выводу в очередной раз пришли немецкие ученые.
Они настаивают на том, что молоко разрешено добавлять в кофе, но в небольшом количестве. Но вот в чай добавлять его категорически не рекомендуется. Такой напиток вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта и провоцирует отложение жира в организме, а также способствует образованию камней в почках.
Как сообщает gogetnews.info, лабораторно подтверждено, что через месяц ежедневного употребления чая с молоком в объеме от 300 мл у респондентов нарушалась микрофлора кишечника, а иммунитет становился слабее.