Медики вычислили безопасную дозу продукта, который вызывает одну из крупнейших зависимостей
По словам экспертов, количество сахара, что человек должен потреблять за день, должна быть меньше 10% от общего потребления калорий за день. Для примера, при получении 2000 калорий в день, сахара может быть меньше 50 граммов. А лучше
снизить этот показатель до 5% (25 граммов).
Чтобы избежать проблем со своим здоровьем, лучше всего по максимуму исключить сахар из рациона. Натуральный сахар в малых дозах содержится в продуктах растительного происхождения (фрукты, ягоды, овощи, орехи), речь о фруктозу. Она легко и полностью усваивается организмом человека. Если человек получает недостаточное количество фруктозы, испытывает непреодолимое желание съесть чего-то
сладкого – кусок торта, конфету, шоколад. И организм постепенно привыкает к вредному воздействию. Это прямой путь к зависимости от сахара, в научной литературе даже есть термин – цукроголізм.
Тогда как лица, которые с детства привыкли к употреблению фруктов, не зависеть от сахара или продуктов, которые его содержат, пишет www.vectornews.net.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым