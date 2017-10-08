Медики развенчали миф о лечебном действии этого популярного препарата
Медики выяснили, что рыбий жир и омега-3 жирные кислоты, которые в нем содержатся, не защищают, вопреки утверждению, мозг от старения и снижения умственных способностей в пожилом возрасте. Об этом пишет газета “Добрый доктор”.
О результатах исследования сообщил Национальный институт зрения США. Его ученые пытались оценить, как диета влияет на вероятность развития дегенеративных болезней сетчатки в пожилом возрасте. Продуктом этих наблюдений стал особый набор из антиоксидантов и минералов, что, как показала проверка на другой
группе добровольцев, замедлял разрушение нервной ткани сетчатки. Как рассказывают медики, они попытались улучшить эту смесь, добавив в нее омега-3 жирные кислоты.
В течение следующих шести лет, с 2006-го по 2012-й, ученые следили за изменениями в состоянии глаз и мозга у еще одной команды из почти пяти тысяч добровольцев — людей с начальными фазами разрушения сетчатки или находившихся в группе риска.
Как показали эти наблюдения, омега-3 кислоты не только не защищали нейроны сетчатки от смерти и старения, но и не оказывали благоприятного действия на мозг добровольцев и не препятствовали снижению остроты ума и памяти. Аналогично два популярных
средства для защиты глаз — растительные пигменты лютеин и зеаксантин – оказались бесполезными для защиты глаз и мозга.
Этот факт, как отмечают исследователи, говорит о том, что заявления фармацевтических компаний о том, что рыбий жир защищает мозг, не соответствуют действительности.