Медики рассказали, какой тип мужчин чаще умирают от рака
2017-10-01 13:50
Медики рассказали, какой тип мужчин чаще умирают от рака
Исследователи рассказали о результатах долгих излучений официальной статистики.
Среди мужчин, проходящих лечение от рака, есть категория, представители которой умирают чаще других, – об этом сообщили ученые из Норвегии. По словам специалистов, уровень смертности в этой категории повышен в два раза, информирует Rus.Media .
Исследователи, представляющие Университет Осло, проанализировали соотношение между заболеваемостью раком и смертностью за 40-летний период. Они обнаружили интересную закономерность. Оказалось, что люди, которые избегают брачных уз, умирают от онкопатологии значительно чаще «женатых».
«Пациенты, которые никогда не были женаты, имеют больше вероятности умереть от 13 наиболее распространенных видов рака, включая рак легких, молочной железы и простаты», – резюмировали в результате авторы проекта.
В частности, медики установили, что фактор брака оказывает значительное влияние на статистику смертности от рака среди мужчин. По словам ученых, риск умереть, не выдержав борьбы с болезнью, среди убежденных холостяков составляет 35 процентов, в то время как тех, что живут в браке мужчин – почти в два раза ниже 18 процентов.
Исследователи ссылаются на более ранние научные исследования, которые также приводили их авторов к выводу о том, что женатые люди, как правило, демонстрируют лучшее здоровье, чем одинокие люди, и живут они дольше. Было выявлено, что брак часто дисциплинирует человека в его образе жизни, состоящие в отношениях тенденциозно меньше курят и пьют и лучше защищены от стрессов.