Медики рассказали, что будет, если месяц пить только воду
2017-10-18 12:18
Медики рассказали, что будет, если месяц пить только воду
Каждая клетка и каждый орган в нашем теле нуждается в воде для поддержания жизни и правильной работы.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Каждая клетка и каждый орган в нашем теле нуждается в воде для поддержания жизни и правильной работы. Вода не только дает нам жизнь, но и укрепляет наше здоровье. Она в значительной степени влияет на процессы, происходящие внутри нас, помогая сохранить здоровье и бодрость. Если вы сделаете воду своим основным напитком, с вашим телом начнут происходить странные вещи. Отказаться от привычных напитков в пользу простой воды нелегко, но зато вы получите множество преимуществ. Итак, какие изменения произойдут в организме, если 30 дней пить только воду, не изменяя привычный рацион и уровень физической активности?
Если вы замените другие напитки на чистую воду, ваш мозг начнет работать быстрее — это выяснили авторы публикации в журнале Human Neuroscience. Для полноценной работы мозгу нужно огромное количество кислорода, а вода — один из прекрасных источников. Ваши мыслительные процессы потекут быстрее, вам будет легче собираться с мыслями и концентрировать внимание. Кроме того, вы станете сообразительнее и увеличите скорость реакции. 8-10 чашек воды в день помогут вам улучшить работу мозга до 30%.
Потребление воды замедляет процесс старения, так как помогает поддерживать оптимальный уровень влажности кожи. Когда вы пьете воду, ваша кожа становится увлажненной, гладкой, упругой, она словно светится изнутри, выглядит молодо и не покрывается морщинами. Кроме того, оптимальный питьевой режим помогает держать мышцы лица в тонусе. Однако для достижения этого эффекта вы должны пить только чистую негазированную воду.
В одной из статей Daily Mail рассказывалось о 42-летней женщине, которая смогла преобразиться и выглядеть на 10 лет моложе благодаря тому, что пила до 3 литров воды в день. Она перешла на такой питьевой режим, чтобы облегчить приступы мигрени и улучшить пищеварение. Всего через месяц она была поражена впечатляющим результатом. Обе ее проблемы были решены, поскольку были вызваны хроническим обезвоживанием. Вот что она сказала журналистам: «Я просто не могу поверить, как изменилось мое лицо. Я будто другой человек. Исчезли темные круги под глазами, посветлели пигментные пятна. Моя кожа почти такая же нежная, как в детстве. Это преображение я могу назвать не иначе как чудесным. Я чувствую себя стройной и подтянутой, а я-только стала пить больше воды!»
В Словакии есть пословица: «Чистая вода — это главное в мире лекарство». И это не преувеличение! Вода выступает как ускоритель в процессах обновления важнейших функций организма. Потребление достаточного количества воды улучшает работу почек и печени. Эти органы отвечают за выведение токсинов, отходов и солей из крови. Издание FullFitSure утверждает, что оптимальный питевой режим нейтрализует повышенный уровень кислотности, предотвращает возникновение камней в почках, повышает иммунитет и устраняет болевые синдромы, в частности, головная боль и боль в мышцах.
Вода помогает укрепить здоровье сердечной мышцы и снижает риск сердечного приступа, так как не дает крови густеть, а давление — повышаться. Один стакан воды за час до сна, по мнению врачей, способен снизить вероятность приступа и даже инфаркта. Кроме того, вода облегчает сердцу задачу доставить богатую кислородом кровь ко всем органам вашего тела. Американский журнал эпидемиологии опубликовал данные шестилетнего исследования, которые подтвердили, что люди, которые выпивают 5 стаканов воды в день, на 41% меньше рискуют умереть от сердечного приступа, чем те, кто пьет менее 2 стаканов.
Ваши кости станут крепче. Вода помогает восстановить хрящевую ткань, которая служит амортизатором, поэтому суставы работают более плавно, без напряжения и риска травмы. Многие люди отмечают, что стали более гибкими с тех пор, как начали пить больше воды.
Вы похудеете. Если вы будете употреблять только чистую воду в течение 30 дней, ваше тело освободится от вредных токсинов и продуктов жизнедеятельности различных органов. Это поможет очистить организм и уменьшает жировые отложения в проблемных местах. Обратите внимание, что первое время стрелка на весах может качнуться вправо: это ваше тело, измученное обезвоживанием, запасает живительную влагу впрок. Позже организм «убедится», что воды теперь поступает достаточно, и набор веса прекратится. В дальнейшем вы начнете сбрасывать вес, так как вода, подавляя аппетит, поможет вам снизить калорийность рациона. Килограммы не вернутся, так как вы избавились от них не изнурительными диетами, а с помощью очистки организма и восстановления здорового баланса.
Магистр общественного здравоохранения и член Академии питания и диетологии Андреа Н. Джанколи утверждает, что если выпивать один-два стакана воды перед едой, то это приглушит аппетит, и вы не съедите лишнего. Таким образом, если регулярно пить воду, это поможет вам прийти к здоровому весу.
У вас ускорится обмен веществ. По данным исследований, ежедневное потребление воды делает метаболизм более интенсивным, независимо от вашего рациона. Издание Health Fitness Revolution отмечает, что два стакана воды натощак ускоряет обмен веществ на 24%.
Пить чистую воду — это легко, полезно и, кстати, выгодно для семейного бюджета. Привыкайте к этому «всемогущего» напитка и получайте в награду долголетие, крепкое здоровье и цветущий внешний вид!