Медики предложили неожиданный способ улучшения сексуальной жизни

despravda | 12.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-11 19:00

Медики предложили неожиданный способ улучшения сексуальной жизни
Любители спать в носках получили официально обоснованное подтверждение действенности этого метода борьбы с бессонницей.

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В качестве побочного эффекта такие люди получают еще более яркие впечатления от секса.

Исследование подтвердило, что спят в носках утро чувствуют себя отдохнувшими и энергичными. А засыпание в этом случае происходит на 15 минут быстрее, чем без носков.

Интересно, что в качестве эффективного средства от бессонницы сон в носках рекомендовали и поклонники нетрадиционной китайской медицины. Врачи считают, что согревание ног приводит к расширению кровеносных сосудов, что стимулирует мозг – в результате человек быстрее и легче погружается в сон.

Более того, медики констатировали, что любители спать в носках в придачу к качественному крепкому сну имеют и более сильный оргазм. Исследователи приводят впечатляющие цифры: в 80 % пар сексуальные ощущения улучшились, когда они стали надевать носки на ночь.

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