Медики посоветовали отказаться от желания все вымыть
По результатам их наблюдений, что стерильніші условия вокруг ребенка создают родители, тем больше это потом сказывается на адаптационных свойствах ее организма.
Идеальная чистота, что нередко доходит до стерильности, частое применение средств для мытья, жидкостей и порошков, — все это предпосылки развития проблем в работе иммунной системы младенцев. Ученые предупреждают, что в таком случае не вырабатывается иммунитет
к болезням, потому что организм ребенка находится в условиях, приближенных к вакуумным. Поэтому не имеет возможности приобретать навыки в борьбе с болезнетворным средой.
Поэтому не надо несколько раз на день убирать в квартире, не стоит по любому поводу бежать мыть руки ребенку, не відтерміновуйте знакомство своего малыша с
детским коллективом. Иначе организм вашего ребенка очень легко будет подвергаться воздействию микробов, его защита будет мизерным, а следовательно, реакция на вирусы и инфекции — тяжелой.