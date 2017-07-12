Медики посоветовали добавлять этот вкусный продукт к рациону – защищает организм от опухолей
Грибы содержат всего один процент жиров, поэтому незаменимы в диетическом питании, пишет poradnykzhinky.com.
“Грибы не только утоляют голод, они еще и лечат! – говорит врач-гастроэнтеролог Игорь Гмик. — Этот продукт усиливает защитные силы организма. Лецитин, который в нем содержится, предотвращает накопление холестерина. А ерготионеїн выступает мощным антиоксидантом”.
Полезные грибы тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, ожирение, диабет, гипертонию. Из некоторых видов делают экстракты для лечения туберкулеза, ангины, гельминтов, язвы желудка, бронхиальной астмы и вообще аллергических
заболеваний.
Кстати, грибы блокируют развитие сосудов опухолевой ткани, по которым поставляется до нее пища. Оказавшись без подпитки, опухоль если и не погибает, то дальше уже не разрастается. Таким эффектом обладает и всем знакомая вешенка обыкновенная. Гриб морщин издавна использовался для лечения катаракты. Лисички помогают работе печени, а также обладают антигельминтным действием. Грузди очищают организм при мочекаменной болезни. А боровик стимулирует обмен веществ, помогает при туберкулезе.
Тогда как детям до 12 лет нельзя давать грибы, потому что в их организме еще недостаточно ферментов для их переваривания.