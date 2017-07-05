Медики объяснили, почему в состоянии похмелья лучше остаться дома
По словам специалистов, похмелье повышает конфликтность сотрудников на рабочем месте, а также снижает эффективность и производительность их труда.
Специалисты из Университета Бата в Великобритании отметили, что симптомы похмелья давно известны и включают в себя тошноту, рвоту, головную боль, повышение давления, потливость, нарушение сна, раздражительность, тревожность и депрессию.
Как объясняют специалисты, причина того, что похмелье негативно сказывается на психике, может быть обусловлена изменениями в функции нейромедиаторов в головном мозге. При этом алкогольная интоксикация сама по себе нарушает нормальную работу мозга, негативно сказываясь на способности оценивать риски, принимать решения, концентрироваться и запоминать, пишет grifonsoft.ru.Поэтому в таком случае лучше взять отгул и остаться дома.
Опрос, который провели ученые, подтвердил их предположения. 83% опрошенных признались, что похмелье негативно сказывается на их работе, 22% сообщили, что в этом состоянии совершают ошибки, а треть призналась, что не в состоянии что-либо делать вообще.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым