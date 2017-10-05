Медики объяснили, почему осенью сало особенно полезно для здоровья
2017-10-05 19:42
Медики объяснили, почему осенью сало особенно полезно для здоровья
Сало, по мнению медиков, является одним из наиболее полезных и необходимых для здоровья продуктов.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Сало считается самым традиционным продуктом в украинской культуре, передает Rus.Media. Наши предки называли его чрезвычайно полезным, особенно в осенний и зимний период, когда одолевают холод и стужа.
Здесь все можно объяснить с точки зрения анатомии человеческого организма и его жизнедеятельности. Как только температура воздуха окружающей среды снижается – организму нужно топливо или же простыми словами жир, который будет выполнять защитную функцию для внутренних органов. Собственно поэтому многие и набирают лишний вес за зиму.
Диетологи рекомендуют без опаски за фигуру есть сало в холодное время года
Кроме того, что сало имеет приятный вкус, оно еще и очень полезное. Во-первых, сало, жирное, а значит, с его помощью можно будет обеспечить организму тот самый защита от холода. Во-вторых, сало содержит в себе множество витаминов, питательных веществ и микроэлементов, а также является отличным источником энергии.
Но! В 100 г соленого сала насчитывается более 800 калорий, а это больше половины суточной нормы для человека, не имеющего лишний вес и не страдает ожирением. Поэтому в день вы можете съесть всего несколько ломтиков сала, общий вес которых не превысит 30 г. Только так вы останетесь при своем весе и заодно позаботитесь о здоровье.
Полезные свойства сала:
- снижает уровень холестерина;
- очищает сосуды и укрепляет их стенки;
- заботится о сердце и его молодость;
- подавляет действие алкоголя на организм человека и не позволяет яду всасываться в кровь;
- помогает похудеть, ускоряя метаболизм и устраняя чувство голода;
- улучшает состояние кожи, увлажняя и питая ее изнутри.
Раньше женщины и молодые девушки смазывали кожу лица и рук салом, чтобы на холоде кожа не обветривалась. Этот способ не потерял свою эффективность, но стал менее популярным, хотя, по сути своей он является натуральным и абсолютно безвредным.
Помните, необязательно налегать на жирное копченое сало, чтобы быть здоровым. Медики советуют есть соленое сало в небольшом количестве, но каждый день, особенно осенью и зимой.