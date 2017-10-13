Медики объяснили, почему нужно спать в прохладной комнате
2017-10-13 10:47
Медики объяснили, почему нужно спать в прохладной комнате
Ученые определили, что сон при прохладной температуре положительно влияет на организм и улучшает обмен веществ.
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В нашем организме есть два вида жира: белый и бурый. Белый – это обычные жировые отложения. Зато бурый обеспечивает генерацию тепла.
Исследователи из Национального института здоровья США выяснили, что можно повысить уровень бурого жира в организме, если в вашей комнате будет прохладная температура, передает Rus.Media.
В ходе исследования ученые наблюдали за пятью здоровыми участниками в течение четырех месяцев, которые спали в условиях с контролируемой температурой. Также фиксировали, сколько они употребляют калорий.
В течение первого месяца во время сна поддерживали нейтральную температура 24°C. В следующий месяц ее снизили до 19°C, и снова повысили до нейтральной. А в последний месяц температуру подняли до 27°C.
Как выяснили ученые, прохладная температура существенно повлияла на организм. Всего через месяц сна в прохладной комнате запасы бурого жира в организме участников увеличились почти вдвое. В то же время это улучшило их чувствительность к инсулину (при пониженной чувствительности к инсулину риск развития диабета).
Кроме того, в этот месяц участники сжигали больше калорий в течение дня. Но как только они вновь начинали спать при повышенной температуре, все показатели бурых жировых тканей вернулись к той же отметке, что и до эксперимента.