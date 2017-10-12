Медики назвали утренний и очень опасную привычку, которая может убить
2017-10-12 21:42
Медики назвали утренний и очень опасную привычку, которая может убить
Удваивает риск рака.
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Каждая выкуренная утром сигарета удваивает риск развития рака легких и ротовой полости, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в Великобритании, в котором приняли участие 1945 человек.
Было установлено, что люди, которые курят в течение пяти минут после пробуждения, больше подвержены риску от вредного воздействия табака по сравнению с теми, кто ждал по крайней мере один час.
Курение является основной причиной рака ротовой полости. Также до половины всех курильщиков в конечном итоге умирают от болезней, связанных с курением табака, говорят исследователи.
Рак полости рта становится все более распространенным во всем мире. Последние данные показывают, что болезнь находится на подъеме.
“Плохое питание и появление вируса папилломы человека (ВПЧ), который передается через оральный секс, а также вредные привычки являются известными факторами риска рака ротовой полости” — пишут авторы исследования.
Исследования представлены в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.