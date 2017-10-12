Медики назвали утренний и очень опасную привычку, которая может убить

despravda | 12.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-12 21:42

Медики назвали утренний и очень опасную привычку, которая может убить
Удваивает риск рака.

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Каждая выкуренная утром сигарета удваивает риск развития рака легких и ротовой полости, передает Rus.Media.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного в Великобритании, в котором приняли участие 1945 человек.

Было установлено, что люди, которые курят в течение пяти минут после пробуждения, больше подвержены риску от вредного воздействия табака по сравнению с теми, кто ждал по крайней мере один час.

Курение является основной причиной рака ротовой полости. Также до половины всех курильщиков в конечном итоге умирают от болезней, связанных с курением табака, говорят исследователи.

Рак полости рта становится все более распространенным во всем мире. Последние данные показывают, что болезнь находится на подъеме.

“Плохое питание и появление вируса папилломы человека (ВПЧ), который передается через оральный секс, а также вредные привычки являются известными факторами риска рака ротовой полости” — пишут авторы исследования.

Исследования представлены в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

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