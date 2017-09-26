Медики назвали самый полезный продукт для укрепления костей
2017-09-25 22:23
Медики назвали самый полезный продукт для укрепления костей
Почему в день полезно съедать 30 г твердого сыра?
Почему в день полезно съедать 30 г твердого сыра? Потому что в нем содержится большое количество необходимых человеку веществ, которые организм усваивает практически полностью.
Также в сыре содержание белка больше, чем в мясе и рыбе, пишет Rus.Media .
Человеку, расходующему много энергии, сыр полезен тем, что позволяет восполнить затраченные калории. Его следует употреблять детям, лицам, занимающимся физическим трудом, кормящим матерям и беременным. Это категория людей, нуждающихся в минеральных солях в гораздо большей степени, чем другие.
О пользе сыра говорит и то, что всего лишь 30 граммов этого продукта в день покрывает потребности организма во многих витаминах и минералах. Недаром его рекомендуют больным с переломами костей: в нем содержится кальций, столь необходимый для восстановления костной ткани.
Почему полезно есть творог
Каждый сорт сыра полезен по-своему: моцарелла – поможет с бессонницей, а бри и камамбер – будет способствовать правильной работе желудочно-кишечного тракта.
С чем лучше всего сочетать творог?
Классическое сочетание – сыр и вино. Здесь важно подбирать до нужного сыра вино. Чем более насыщен вкус сыра, тем ярче должно быть вино.
С чем полезно есть творог
Творог и мед или джем – еще одно прекрасное сочетание. Хорошо подойдут мягкий французский сыр бри и светлый тягучий мед.
Голубой сыр и груша: сладкая мягкая сочная груша и соленый сыр – отличный тандем не только в канапе, но и в салаты, десерты или горячих блюдах.
Желто-белый сыр и красно-фиолетовый виноград – выглядит не только красиво, но и аппетитно. Твердая соленость сыра и сладость винограда – чудесное сочетание вкусов и смесей.
Богатый белком и жирами сыр хорошо выступает в сочетании с низкокалорийными помидорами, огурцами, травами и зеленым салатом. С вкусовой точки зрения соленость придает сыру свежего салата нужный ракурс.
Сыр и кофе: сыр или просто подается к кофе или кусочком опускается на дно чашки, а сверху заливается кофе. Правила сочетания просты: к черному кофе – насыщенные сыры, до легкого капучино – более мягкие.
Сочетание творога с рыбой широко используется в роллах. Но оно хорошо не только в блюдах японской кухни. Блины с сыром и лососем, сырный рулет с семгой, запеченная рыба с сыром, канапе из сыра с лососем, салат с рыбой и сыром – простые и вкусные блюда ресторанного уровня.
Кому противопоказан сыр?
Всем можно есть сыр? Нет, конечно. Существуют противопоказания для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, колитом и гастритом с повышенной кислотностью, острый и хронический пиелонефрит, мочекаменной болезнью, артериальной гипертонией, сердечными отеками и т. д.
Твердый сыр – это вкусный и полезный продукт. Его пользу заметили еще наши далекие предки, которые, едва научившись разводить коров и коз, довольно быстро освоили науку изготовления сыра и в дальнейшем усовершенствовали ее.
Несмотря на то, что это калорийный продукт (от 200 ккал до 485 ккал), в день можно позволить съесть 30 г. Помните, важно покупать сыр, а не сырный продукт.