Медики назвали правильные позы для сна
2017-10-05 07:23
Медики назвали правильные позы для сна
Эксперты рассказали, в какой позе нужно спать, чтобы утром чувствовать себя отдохнувшим.
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На первом месте сон в положении на спине, передает Rus.Media. В этой позиции угроза развития болей в позвоночнике минимальная, снижается также желудочно-пищеводный или кислотный рефлюкс. Кроме того, в этой позе меньше всего риск образования морщин.
На втором месте, сон на боку. Он полезен для тех, кто страдает от болей в грудном отделе или шее. Кроме того, именно эта позиция помогает избавиться от ночного храпа.
Закрывает тройку здорового сна, позиция на животе. И хотя многие эксперты не рекомендуют засыпать в такой позиции, но все же это самая комфортная позиция для психического здоровья. Сон на животе снижает тревожность и уровень депрессии.
Еще 4 условия для хорошего сна:
1. Не наедайся сразу на ночь и не пей много жидкости.
2. Выбирай жесткий матрас.
3. Не стоит свешивать голову с подушки, так как из-за этого увеличивается кровяное давление.
4. Старайся спать, не подкладывая ладони под щеку, так как это ухудшает кровообращение и может вызвать отеки.