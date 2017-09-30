Медики назвали основные привычки, от которых стареет кожа
2017-09-30 15:35
Медики назвали основные привычки, от которых стареет кожа
Конечно, старение – это естественный процесс, от которого никуда не деться.
Однако, женщины иногда ускоряют его, сами того не замечая, передает Rus.Media. Поэтому стоит все же пересмотреть свой ежедневный ритм, чтобы не допустить недостатков на коже. Запомните такие ежедневные привычки, которые негативно влияют на состояние кожи.
Стресс Стресс – это первая причина преждевременного старения кожи. Так, в современном мире есть много причин для того, чтобы нервничать, но постарайтесь реагировать на проблемы проще. Врачи советуют принимать Магний В6, есть побольше овощей и фруктов, а также заниматься йогой. Кроме того, стоит изменить свое отношение к окружающему, – в этом случае вам может помочь психолог.
Жирная пища Большое количество жирной пищи в рационе негативно влияет на выработку коллагена и эластина – белков, которые и отвечают за молодость кожи. Старайтесь есть жирное изредка, а в ежедневном рационе питания придерживайтесь строгих правил.
Солнце солнце – это еще один враг молодости. Всегда пользуйтесь средствами для кожи с солнцезащитным фактором, а также не забывайте, что находиться под прямыми солнечными лучами крайне нежелательно. После прогулки под солнцем, всегда делайте увлажняющую маску.
Рутина Ежедневная рутина: работа, дом, дети, приготовление пищи и уборка, – все это вгоняет человека в состояние печали. Врачи говорят, что это очень плохо для мозга и советуют пренебрегать какими-то рутинными обязанностями в пользу того, чтобы посвятить время себе. Помните, что мозгу нужны яркие эмоции, чтобы он оставался молодым и давал команду вырабатывать необходимые гормоны.
Неправильный сон Если вы спите меньше 7 часов в сутки, о молодой коже можете забыть. Чтобы сохранять свежесть коже нужен период восстановления, который приходится как раз на сон. Приучите себя ложиться до 23 часов, чтобы долгие годы оставаться молодой и здоровой.