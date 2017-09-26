Медики назвали новую опасность компьютеров
2017-09-26 20:54
Медики назвали новую опасность компьютеров
Даже обычная клавиатура может вызвать заболевания глаз.
Оказывается, не только монитор может влиять на зрение пользователя. Британские ученые провели интересный эксперимент, который доказал вред клавиатуры. Казалось бы, при чем здесь зрение? Но исследования выявили поразительный результат. Британцы отправились в колледж Дартмут, где и взяли пробы с клавиатур, которые использовались на занятиях в аудитории.
К удивлению ученых, между клавишами накопилось множество вредных микроорганизмов. Эти бактерии могли попасть в глаза студентов во время занятий. Ведь многие пользователи, сами того не контролируя, частенько трут глаза во время работы за компьютером. И это может вызвать, как минимум, конъюнктивит, не говоря уже о более серьезных заболеваниях. Так что ученые советуют чаще чистить клавиатуру и мыть руки после работы.