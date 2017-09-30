Медики назвали напиток, который “убивает” раковые клетки
2017-09-29 21:38
Медики назвали напиток, который “убивает” раковые клетки
Почему полезно пить морковный сок?
О пользе моркови и морковного сока слышали все. Однако как правильно употреблять этот корнеплод?
Почему к салату из моркови нужно добавлять сметану, а в сок – масло, пишет Rus.Media.
– Морковь богата мощными антиоксидантами – каротиноидами, которые способны восстанавливать клеточные и молекулярные повреждения, – говорит Борис Скачко, врач-фитотерапевт. – А еще этот овощ укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина А.
Кроме того, морковь имеет выраженный антибактериальный эффект, а также предотвращает воспалительные процессы и прекращает их. Уже молчу о ее положительное влияние на глаза. Морковный сок используют в лечебном питании при гипо – и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, при малокровии, полиартрите, нарушениях минерального обмена и тому подобное.
Последние исследования доказали, что витамин А предотвращает 80% болезней, а при наличии онкологии замедляет рост опухолей на 60%. и убивает раковые клетки
Поэтому потреблять морковь надо ежедневно. Однако обязательным компонентом являются жиры, ведь витамин А относится к жирорастворимым витаминам, которые усваиваются только при наличии жиров. Поэтому если пить морковный сок (конечно, он должен быть свіжевидавленим), есть смысл добавить в него несколько капель масла – льняного, оливкового или тыквенного. Кроме того, лучше пить чистый морковный сок, а разбавленный пополам с яблочным. Дело в том, что яблоки содержат кислоты, которые нейтрализует развитие бактерий в соке.