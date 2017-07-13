Медики назвали ягоду, которая замедляет процессы старения и защищает от рака
Оказывается, есть ягода, в которой витамина С больше, чем в апельсинах. А главное, эти летние плоды являются эффективными в борьбе с раком, ведь содержат мощные антиоксиданты. Речь о крыжовник, пишет www.terrawoman.ua.
Специалисты уверяют, мол, крыжовник богат на минеральные вещества, клетчатку, белок, углеводы, важные микроэлементы (кальций, железо) и витамины (В1, В2 и С). Поэтому прежде всего добавление крыжовника в рацион способствует замедлению процессов старения. Благодаря своему высокому содержанию витамина С крыжовник может успешно бороться со свободными радикалами и предотвращать рак.
Кроме того крыжовник помогает при артрите, поскольку имеет противовоспалительное действие. А благодаря антибактериальным свойствам эти ягоды защищают от инфекций и укрепляют иммунную систему. Благодаря противовоспалительным свойствам крыжовник помогает преодолеть лихорадку, это также способствует уменьшению отеков при подагре и артрите.
Эти плоды положительно влияют на артериальное давление, поэтому полезны при гипертонии. Крыжовник отлично подходит для тех, кто хочет похудеть, поскольку он способствует потере веса. А еще улучшает пищеварительный процесс и усиливает метаболизм, улучшает зрение.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым