Медик рассказал о причинах падения черниговского мальчика
Об обмороке черниговского школьника во время памятных мероприятий по случаю 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы благодаря СМИ и интернета уже знает весь Чернигов. А пользователи социальных сетей активно обсуждают событие. К тому же, многие высказывают свое мнение, почему так произошло. Некоторые «народные эксперты» говорят, что головокружение произошло из-за долгого стояния ребенка на одном месте. Учитывая высокий интерес к теме, обратился за комментарием к начальнику управления здравоохранения Черниговской ОГА Петра Гармаша. Он ответил, что причин потери сознания очень много и каждый случай надо рассматривать отдельно. Потому головокружение может произойти даже на фоне абсолютного благополучия. «Надо обращать внимание, в каких условиях это произошло. Возможно, волнение или через какой-то раздражитель, например, запах. А может, изменилось положение тела и случился ортостатический коллапс. Также, когда на улице не холодно, а человек одет очень тепло, может произойти нарушение сознания. Можно не потерять сознание, но потерять равновесие и поэтому упасть », – сказал Гармаш.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым