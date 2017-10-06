Медицинскую реформу сравнили с геноцидом
2017-10-04 12:55
Медицинскую реформу сравнили с геноцидом
Медицинская реформа правительства направлена не на заботу о здоровье украинцев, а на сокращение расходов.
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Медицинская реформа правительства направлена не на заботу о здоровье украинцев, а на сокращение расходов.
Об этом заявил народный депутат, основатель политической партии «ОСНОВА» Сергей Тарута, передает Rus.Media.
«Данная медицинская реформа призвана уменьшить затраты на здоровье человека. Это никакое не улучшение, это — манипуляция. Я считаю, что то, что делает Супрун — абсолютно не соответствует нормальной процедуре публичного обсуждения очень важного проекта закона. То, что мы имеем исполняющего обязанности министра охраны здоровья Украины это — издевательство по отношению к медицине и здоровье украинцев», — заявил политик.
Основатель политической партии также отметил, что не поддерживает предложенный Правительством проект Медицинской реформы, поскольку этот документ противоречит интересам украинцев.
«Я буду голосовать против и убеждать всех, что голосование за этот закон — это дальнейшее уничтожение украинской нации. Мы и так имеем одну из самых высоких детских смертностей и самую низкую продолжительность жизни в Европе. Мы сегодня имеем один из самых низких качеств медобслуживание в мире. Издеваться Над украинцами, это — преступление, геноцид!», — резюмировал Сергей Тарута.