Медицинские причины хронической усталости – это не лень!
2017-09-28 21:46
Медицинские причины хронической усталости – это не лень!
Бывает, просыпаешься утром, а уже чувствуешь усталость. Почему так происходит?
Анемия, передает Rus.Media.
Анемия характеризуется снижением концентрации гемоглобина и эритроцитов в единице крови. Основное назначение эритроцитов – участие в газообмене, транспорт кислорода и углекислого газа и т.д. При анемии человек чувствует слабость и снижение работоспособности, появляются головные боли и шум в ушах. Может возникать одышка даже при небольших физических нагрузках и мелькание «мушек» перед глазами. Выявить анемию поможет общий клинический анализ крови.
Депрессия
Осень – серое время года и часто погода может влиять на наше настроение. Но депрессия – это не просто снижение настроения. Это психологическое заболевание характеризуется утратой способности переживать радость, часто возникают пессимистическим взглядом на происходящее. Как один из симптомов – постоянное ощущение усталости, а также нарушение сна, изменение аппетита (переедание или потеря), появление слабости даже при небольших физических нагрузках и разнообразные боли в теле (например, в мышцах, области сердца и т.д.).
Проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа вырабатывает три гормона: тироксин, трийодтиронин и тіреокальціотонін. Если по какой-то причине их становится больше, это состояние называется гипертиреоз – гипотиреоз. При проблемах с щитовидной железой появляется усталость, причем это чувство «на постоянной основе». Если вы чувствуете, что даже 9 часов сна вам недостаточно для полноценного отдыха, это один из звоночков, что пора обратиться к врачу-эндокринологу. Другие симптомы – потеря волос, боли в мышцах и суставах, ощущение удушья или ощущение «водолазки».
Гастрит и язва
В современном мире у нас каждая минута на счету, поэтому часто мы решаем жертвовать приемом пищи: «Пропущу завтрак, но закончу проект». Язва может иметь скрытые кровотечения, при которых часто возникает анемия, и как следствие – появляется усталость. К тому же неправильное питание не заряжает организм необходимой энергией, поэтому утомляемость приходит уже в первой половине дня.